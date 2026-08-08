Política Lingüística ha subvencionat 119 nous jocs de taula en català des del 2023

BARCELONA 8 ago. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat ha impulsat l'edició de 119 nous jocs de taula en català des de la creació el 2023 de la línia de subvencions específica, elevant a gairebé 1.500 el nombre total de títols disponibles en català.
Entre les obres finançades es troben edicions en català de títols com 'Micro Macro. Ciutat del Crim', guardonat amb el premi Spiel des Jahres, o el joc d'estratègia 'Twilight Struggle', informa el Departament en un comunicat aquest dissabte.
Es poden consultar tots els títols disponibles a través del programa TotJoc, un cercador en línia gestionat pel Consorci per a la Normalització Lingüística.