Política Lingüística renova les seves eines per buscar llocs on aprendre el català

BARCELONA 14 ago. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat ha ampliat i actualitzat dues eines per facilitar la recerca de llocs on aprendre llengua catalana, que actualment ascendeixen a 348, informa en un comunicat aquest dijous.
Es tracta del cercador de llocs per aprendre català i dos nous mapes interactius a la web Llengua catalana, en els quals s'ofereix una recopilació de tots els espais on es pot aprendre català tant al Camp de Tarragona com a les comarques gironines.
El cercador, que localitza cursos a partir del nom del municipi, s'ha actualitzat amb tota la informació que ajuntaments, institucions i entitats faciliten periòdicament al Departament.
Quant als llocs on aprendre català al Camp de Tarragona o Girona, a més de díptics informatius sobre les institucions i activitats formatives, a la web es pot consultar un mapa interactiu que localitza físicament els espais on aprendre català, proporciona informació de contacte i ofereix una breu descripció de les activitats.
Pròximament es completaran els mapes amb les comarques lleidatanes i barcelonines.