Política Lingüística finança l'expansió de la xarxa de conversa 'Xerrem Junts' per a adults

BARCELONA 9 ago. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat finançarà l'expansió del projecte de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana 'Xerrem Junts', una xarxa de grups de conversa en català per a adults.
El projecte rebrà suport per garantir l'expansió del model i la coordinació i el seguiment dels grups de conversa, amb l'objectiu de crear uns 60 grups nous i arribar a atendre 2.400 persones, informa el Departament en un comunicat.
Amb 'Xerrem Junts', persones que aprenen català es troben setmanalment amb voluntaris catalanoparlants per practicar la parla, i actualment funcionen uns 230 grups de conversa, que es caracteritzen per la gran diversitat d'àmbits (món educatiu, cultural, social, laboral, assistencial, religiós, juvenil), a zones urbanes i rurals, i en modalitat presencial i en línia.