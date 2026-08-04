Política Lingüística atorga beques a 40 projectes de creació de continguts en català a xarxes

BARCELONA 4 ago. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat ha atorgat les Beques Propulsió 2026 a 40 nous projectes de creació de continguts en català a xarxes socials entre les més de 400 sol·licituds presentades.
Les beques estan destinades a impulsar la creació de continguts en català a les xarxes i fomentar la professionalització dels creadors digitals oferint-los recursos i estabilitat creativa, informa el Govern en un comunicat aquest dimarts.
En aquesta tercera edició de la convocatòria, els projectes seleccionats abasten una gran diversitat de formats i temàtiques com la divulgació científica, la cultura, la gastronomia, l'humor, els videojocs, l'educació, l'esport, la salut o l'actualitat.
Per primera vegada s'ha becat un projecte conduït en occità aranès, una pluralitat que per a la Generalitat contribueix a oferir referents per a tot tipus de públics i interessos.
Els 40 projectes, que arriben a 103 des de la primera edició el 2024, desenvoluparan durant els propers mesos noves sèries de vídeos per a plataformes digitals, contribuint a impulsar nous talents de la creació digital en català i generar més referents en llengua catalana a les xarxes socials.