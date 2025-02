La Policia Nacional va detenir 166 fugitius internacionals a Catalunya el 2024

BARCELONA 5 febr. (EUROPA PRESS) -

Els agents de la Policia Nacional a Catalunya van detenir un total de 1.920 persones buscades per la justícia tant a nivell espanyol com internacional a Catalunya el 2024, de les quals 166 van ser fugitius reclamats per països estrangers, segons ha informat el cos policial en un comunicat aquest dimecres.

Dels reclamats per tercers països, el delicte que va motivar un nombre més elevat d'ordres de detenció va ser el de tràfic de drogues, seguit del d'homicidi, i la policia també destaca els arrestos per reclamacions en què consta com a delicte accessori la pertinença a organització criminal.

El 2024 es va localitzar i detenir per reclamacions internacionals un total de 131 persones a la província de Barcelona, 12 a Tarragona, 12 a Lleida i 11 a Girona, i la major part de les reclamacions van ser emeses per les autoritats de països europeus adherits al Tractat de Schengen, entre els quals destaquen Itàlia i França.

La policia destaca la detenció de 2 destacats líders d'un grup criminal serbi conegut com el clan Kavacki, localitzats a Barcelona i sobre els quals constaven ordres de detenció emeses per 6 països diferents per delictes de pertinença a organització criminal, assassinat, segrest i tràfic d'armes, a més de l'arrest del seu líder a Lloret de Mar (Girona), que s'especialitzava en executar assassinats per encàrrec.

Pel que fa a les detencions a Catalunya per reclamació dels jutjats espanyols, se'n van registrar un total de 1.754 l'any passat, 1.160 efectuades a la província de Barcelona, 323 a Girona, 156 a Lleida i 115 a Tarragona.