Policía Nacional i Mossos desmantellen a Catalunya una facció dels 'Trinitaris' amb 19 detinguts

POLICÍA NACIONAL - MOSSOS D'ESQUADRA
BARCELONA 13 des. (EUROPA PRESS) -
Policía Nacional i Mossos d'Esquadra han detingut 19 persones en desmantellar una facció de l'organització criminal dels 'Trinitaris' instal·lada a Catalunya, per perpetrar almenys 5 assalts violents (per encàrrec i amb arma de foc), tràfic de drogues i 2 temptatives d'homicidi.
Un dels detinguts era un dels caps a Catalunya, un altre era un dels líders a nivell europeu, i 7 dels detinguts han entrat a la presó, informen aquest dissabte Mossos i Policía Nacional en sengles comunicats.
Cometien els assalts per encàrrec, ja sabent que les víctimes portaven joies, rellotges i diners en efectiu.
Entre els assalts va haver un tiroteig el 8 de juny a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) amb un ferit greu; un atac la nit de Sant Joan a Montigalà (Barcelona), on van disparar contra diverses persones per robar-los cadenes i joies, causant dos ferits per arma de foc i un per arma blanca; i el 25 de juny van parar un jove que anava en patinet a L'Hospitalet i li van disparar a la cama per robar-li.
DISPOSITIU EL DIA 2
L'operació policial va superar els 300 efectius i va haver-hi 20 entrades i registres simultanis en diversos municipis: la matinada del 2 de desembre es va desplegar un dispositiu a Barcelona, L'Hospitalet, Esplugues de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Cubelles (Barcelona) i Salou (Tarragona).
A més, amb la col·laboració de funcionaris de presons, es van registrar 7 cel·les i 3 presons on hi havia reclosos provisionalment alguns membres del grup per delictes anteriors.
Els 19 detinguts són homes de 18 a 49 anys: tots menys un van ser arrestats el dia del dispositiu, i els detinguts van passar a disposició judicial el 5 de desembre.
Durant la investigació es van intervenir 5 armes de foc, moltes armes blanques, estupefaents, 30.000 euros en efectiu, material informàtic i telefonia mòbil, i es va trobar simbologia associada als 'Trinitaris', com collarets que indiquen el rang dins de l'estructura.