Un policia nacional fora de servei redueix un lladre que va fer un matalleó a Barcelona

BARCELONA 14 abr. (EUROPA PRESS) -
Un agent de la Policia Nacional fora de servei va detenir dimarts passat un home per presumptament robar amb violència a una dona mitjançant la tècnica del matalleó --que consisteix a agafar fortament la víctima pel coll-- al carrer Marie Curie del districte de Nou Barris a plena llum del dia.
L'agent, que estava passejant amb la seva parella, va sentir un fort cop a terra i crits i, després d'acostar-se amb crits d''alto policia', el lladre va fugir, però va ser atrapat per l'agent pocs minuts després, ha informat el cos en un comunicat aquest dimarts.
A més, es va adonar que, en el moment de l'agressió, un altre home estava donant "suport" a l'autor dels fets, per la qual cosa va contactar amb la Guàrdia Urbana de Barcelona i va descriure les seves característiques, el qual també va ser finalment detingut.