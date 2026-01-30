La Policia Nacional deté 3 persones amb 74 quilos de marihuana al gener a l'Aeroport de Barcelona

BARCELONA 30 gen. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha detingut 3 persones i ha confiscat 74 quilos de marihuana en 66 paquets envasats al buit al llarg d'aquest gener a l'Aeroport de Barcelona procedents de vols de Tailàndia, informen en un comunicat aquest divendres.
El primer detingut duia dues maletes i a cada una s'hi van trobar 12 paquets envasats al buit d'una substància vegetal, que va donar positiu en marihuana; el segon detingut duia una maleta que no figurava al seu nom amb 18 paquets envasats i, el tercer detingut, anava amb dues maletes facturades i, després de revisar l'equipatge, s'hi van trobar 24 paquets envasats al buit.
Els tres detinguts, als qui s'imputa un delicte contra la salut pública, ja han passat a disposició judicial.