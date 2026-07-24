La Policia Nacional deté a Barcelona un home buscat a França per assassinat

BARCELONA 24 jul. (EUROPA PRESS) -
La Polícia Nacional ha detingut a Barcelona un home reclamat per la Fiscalia francesa amb una ordre europea de detenció i lliurament per assassinat i ja ha passat a disposició judicial, informa en un comunicat aquest divendres.
L'Oficina d'Enllaç del Ministeri d'Interior francès va demanar la col·laboració de la Policia Nacional, que el va trobar en un hotel de Barcelona després que la setmana passada disparés 2 vegades al conductor d'un vehicle i el matés amb una bala al cap.
Les investigacions van concloure que hi va haver una discussió prèvia entre tots dos, ja que es van citar al lloc a través de les xarxes socials, i un testimoni va veure com el presumpte assassí va empunyar una arma molt a prop d'aquella ubicació.
La Policia Nacional va descobrir que afins al fugitiu li havien facilitat diners i traslladat a Barcelona per carretera, amb la intenció que sortís de la Unió Europea com més aviat millor, i s'enfronta a una pena de presó perpètua.