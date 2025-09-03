La Policia Nacional deté a Barcelona un fugitiu italià amb una condemna de 28 anys de presó

BARCELONA 3 set. (EUROPA PRESS) -
Agents de la Policia Nacional han detingut a Barcelona a un fugitiu de la justícia italiana que tenia pendent una condemna de 28 anys de presó.
En un comunicat aquest dimecres, la Policia ha explicat que li constaven dues ordres europees de detenció i entrega per delictes de "tinència il·lícita d'armes, tràfic de drogues, encobriment, resistència i evasió en custòdia".
La investigació es va iniciar el passat mes d'agost junt amb la policia italiana quan agents de la Policia Nacional van tenir coneixement de la possible presència a Espanya d'aquesta persona que va ser arrestada a Itàlia i hauria escapat de les dependències on es trobava aquest 10 de juliol, establint-se al barri de Sants de Barcelona.
"Després de viatjar fins al nostre país amb documentació falsa, les indagacions dels investigadors van permetre situar al fugitiu i, després de ser identificat, es va dur a terme la seva detenció dilluns passat", ha afegit.
Finalment, la policia ha detallat que el presumpte autor estava relacionat amb la recepció d'una partida de mig quilo de metanfetaminas i durant el registre del seu domicili es va trobar un arma de foc, munició i balances de precisió.