La Policia Nacional deté 18 persones per la llei d'estrangeria en el desallotjament de Badalona (Barcelona)

Lorena Sopêna - Europa Press
BADALONA (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)
La Policia Nacional ha detingut aquest dimecres 18 persones d'acord amb la llei d'estrangeria durant l'operatiu que s'ha dut a terme per desallotjar l'antic institut B9 de Badalona (Barcelona), informa la Delegació del Govern central en un comunicat.
En total, hi han participat 55 agents, dels quals 32 eren de la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres, 6 per a funcions de seguretat i protecció, 9 de la Policia Científica i 8 de la Brigada Local d'Informació.
Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra han informat que a l'interior del B9 han identificat 181 persones, i quan tots han sortit, a les 11 hores, els han escorcollat la Unitat Canina, que a les 13.00 ja han acabat.
BRIMO I ARRO
L'operatiu per desallotjar desenes de persones que vivien en aquest edifici ha començat cap a les 8 hores, i ha comptat amb nombrosos efectius de la Brigada Mòbil (Brimo) i l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro) dels Mossos d'Esquadra.
Durant el seu transcurs, un centenar de persones s'han acostat a la línia policial i s'han produït diverses càrregues perquè els agents poguessin accedir a l'interior de l'edifici.
El desallotjament s'ha dut a terme a petició de l'Ajuntament de Badalona, mitjançant una resolució judicial del jutjat contenciós administratiu número 11 de Barcelona del passat 12 de desembre que autoritza el consistori a recuperar la propietat.