La Policia Nacional desmantella un cultiu de marihuana a Fogars de la Selva

BARCELONA 28 abr. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha desmantellat un cultiu indoor de marihuana amb més de 400 plantes a la localitat de Fogars de la Selva (Barcelona) i n'ha detingut el presumpte responsable, informa en un comunicat aquest dimarts.
Les actuacions de la investigació van començar arran de la informació aportada per la Guàrdia Urbana de Fogars de la Selva que alertava sobre la possible localització d'una plantació de marihuana en un habitatge, a causa de les olors, el soroll dels ventiladors i les molèsties que provoquen aquestes plantacions.
Després d'aquests indicis, es va practicar una entrada i escorcoll al domicili, on els agents van detectar que els responsables havien excavat un túnel per accedir de manera clandestina a la canonada principal d'aigua corrent sanitària que proveeix altres habitatges per garantir així el consum necessari per al cultiu.
D'altra banda, també van rescatar un cadell de gos que estava amagat entre les plantes de marihuana, i que després va ser entregat a la protectora d'animals de Tossa de Mar.
Els investigadors han iniciat gestions per localitzar i detenir dues persones més presumptament implicades.