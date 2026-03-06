La Policia Nacional desarticula un punt de venda de drogues a Sant Feliu de Guíxols

GIRONA 6 març (EUROPA PRESS) -
Agents de la Policia Nacional, juntament amb la policia local de Sant Feliu de Guíxols, han desarticulat un punt de narcotràfic a la menuda en aquest municipi de Girona, operatiu que s'ha saldat amb tres detinguts, dos homes i una dona, responsables de la xarxa criminal.
L'operació va arrencar gràcies a informacions anònimes que alertaven sobre la venda i consum de droga en un barri de la localitat, i després de comprovar les informacions, es va practicar una entrada i escorcoll al domicili, informa la Policia Nacional en un comunicat aquest divendres.
En total, es van confiscar 27 embolcalls amb 13,50 grams de cocaïna, una bossa plàstica també de la mateixa droga amb un pes de 10,2 grams, 325,65 de marihuana i 28,50 d'haixix, a més d'utillatge per a l'elaboració d'aquestes dosis.