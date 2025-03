La Policia Nacional desarticula una organització criminal dedicada a la immigració il·legal entre Espanya i França

MADRID 29 març (EUROPA PRESS) -

Els agents de la Policia Nacional i de la Policia Nacional francesa, en una operació conjunta que ha comptat amb la col·laboració d'Europol, han desarticulat una organització criminal dedicada, presumptament, a l'afavoriment de la immigració il·legal entre Espanya i França.

L'entramat operava en estacions de tren de Barcelona, Almeria i Alacant, on localitzava i recollia migrants irregulars, majoritàriament del Magreb, Àfrica subsahariana i Orient Mitjà, i els traslladava per via terrestre a França a canvi de quantitats de diners que variaven segons el punt de partida.

Hi ha un total de dinou detinguts, quinze a França i quatre a Espanya a les províncies de Barcelona (2), Girona (1) i Còrdova (1). Tots els arrestats han ingressat a la presó provisional.

En l'operatiu policial final, desenvolupat de manera coordinada als dos països, es van fer dinou escorcolls domiciliaris, catorze a França i cinc a les ciutats de Barcelona i la Jonquera, en els quals s'ha intervingut una embarcació a motor, diners en efectiu, substancies estupefaents i documentació.

EXISTÈNCIA D'UNA BRANCA DE L'ENTRAMAT A ESPANYA

A través de l'Oficial d'Enllaç de la Policia Nacional d'Espanya a França --un dels canals de cooperació policial i judicial existents entre tots dos països-- els agents espanyols van tenir coneixement d'una investigació que havia iniciat la Policia Nacional francesa contra una organització criminal formada per ciutadans de diferents nacionalitats que es dedicava a la captació de persones irregulars residents a Espanya per traslladar-los a França.

Les perquisicions desenvolupades pels agents espanyols a partir d'aquest moment van treure a la llum l'existència d'una branca de l'entramat criminal assentada a Espanya que comptava amb membres de diferents nacionalitats i amb una clara distribució de tasques.

D'una banda estaven els captadors, que es dedicaven a la recerca en estacions de tren de Barcelona, Alacant o Almeria, de migrants en situació irregular amb intenció de viatjar a França.

Una vegada realitzada la captació, l'organització comptava amb conductors que s'encarregaven del trasllat dels migrants fins a la localitat francesa de Perpinyà, a canvi de quantitats que oscil·laven entre els 150 i els 200 euros si viatjaven des de Barcelona i de quantitats superiors si el punt de partida era més llunyà.

Els membres de la xarxa encarregats dels trasllats explicaven al seu torn amb la col·laboració d'altres integrants que feien les funcions de "llançadora", informat de possibles controls policials durant el trajecte i de les carreteres secundaries més segures per viatjar.

Una vegada a França, i per aprofitar el viatge de tornada a Espanya, l'entramat ampliava els seus beneficis captant migrants que volien abandonar el país.