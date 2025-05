La Policia Nacional allibera 23 persones explotades a centres de manicura de Barcelona i a quatre províncies més

Hi ha catorze persones detingudes, entre les quals es troben les quatre responsables de l'organització criminal

MADRID, 24 maig (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha alliberat 23 víctimes que eren explotades laboralment a establiments de manicura a les províncies d'Alacant, Balears, Barcelona, Sevilla i Biscaia.

Els agents han desmantellat una organització criminal dedicada, presumptament, al tràfic de persones i a la seva explotació laboral. La majoria de les víctimes, de nacionalitat vietnamita, eren captades al seu país d'origen i traslladades a Espanya amb una targeta de permís de residència i treball que aconseguien a Hongria de manera fraudulenta.

Una vegada a Espanya, les víctimes eren forçades a treballar en jornades laborals de més de deu hores, de dilluns a diumenge i sense rebre cap salari fins a saldar el deute contret amb la xarxa criminal que ascendia fins als 20.000 euros.

Arran de la pressió a la qual eren sotmeses, una de les víctimes es va intentar suïcidar, ha explicat aquest dissabte la Policia Nacional en un comunicat.

Així, hi ha catorze persones detingudes a Sevilla (5), Palma (4), Benidorm (4) i Bilbao (1), entre les quals es troben les quatre caps, l'ingrés a la presó provisional d'una de les quals ha estat decretat.

La investigació policial va començar l'abril del 2024 quan es va detectar a diferents locals de manicura, de la ciutat de Palma (Mallorca), a diversos treballadors que podien ser víctimes d'explotació laboral.

En aquest context, les perquisicions iniciades pels agents es van centrar en la propietària d'aquests negocis que, al seu torn, estava vinculada amb les responsables d'altres establiments situats a les províncies d'Alacant, Barcelona, Sevilla i Biscaia, la qual cosa va permetre als investigadors corroborar l'existència d'aquesta organització criminal que s'havia especialitzat en tràfic de persones i la seva explotació laboral en locals de manicura.

DE VIETNAM A ESPANYA

La majoria de les víctimes eren captades al Vietnam i eren traslladades via aèria fins a Hongria, on l'organització criminal els facilitava de manera fraudulenta targetes de permís de residència i treball per a continuació desplaçar-se via terrestre fins a Espanya.

Una vegada a Espanya, la xarxa criminal els facilitava habitatges per tenir-les controlades en tot moment i intentava regularitzar la seva situació administrativa.

Les víctimes eren matriculades a diferents centres d'idiomes per així poder sol·licitar el permís d'estada per estudis, si bé mai arribaven a assistir als centres de formació.

DEUTE DE 20.000 EUROS

Les despeses derivades del trasllat generaven a les víctimes un deute amb l'entramat que podia arribar als 20.000 euros, quantitat que havien de retornar treballant als establiments de manicura regentats per la xarxa en jornades laborals de més de deu hores, cada dia de la setmana, i sense cobrar cap salari fins a saldar el deute.

Aquestes condicions, i la pressió rebuda pels explotadors per restituir el pagament del deute, portava al límit a les víctimes, fet que van poder constatar els investigadors amb l'intent de suïcidi d'una d'elles.

L'operació policial ha finalitzat amb un ampli dispositiu en el qual han participat més de 150 agents, en què s'han fet set escorcolls a Palma, Sevilla i Alacant, tres a locals pels quals se n'ha decretat la clausura.

Hi ha tretze persones arrestades de nacionalitat vietnamita (9), espanyola (3) i nord-americana (1), entre les quals es troben les quatre responsables de l'organització criminal, una d'elles ha ingressat a la presó provisional.

A més, s'ha aconseguit alliberar un total de 23 víctimes d'origen vietnamita (19) i filipí (4), i s'ha intervingut 79.000 euros en efectiu, cinc vehicles d'alta gamma, joies valorades en 8.500 euros, abundant documentació probatòria i s'han bloquejat 291.000 euros a comptes bancaris.