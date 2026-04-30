La Policia Municipal de Girona deté un home per un robatori violent i amenaces amb un ganivet

GIRONA 30 abr. (EUROPA PRESS) -
La Policia Municipal de Girona va detenir dimecres al matí un jove de 25 anys per un presumpte robatori amb violència i intimidació amb un ganivet al barri de Pedret, informa el consistori en un comunicat aquest dijous.
Els fets van tenir lloc a les 7.25 hores quan tres joves van entrar a un immoble en ruïnes i van robar de manera violenta documentació i telèfons mòbils a les persones que hi havia allotjades, als qui va amenaçar amb l'arma blanca.
Posteriorment, una patrulla es va desplaçar fins al lloc dels fets i van detenir un dels tres joves.