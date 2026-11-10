Un policia mort i un altre ferit greu per l'explosió d'un artefacte a Oviedo

OVIEDO 10 nov. (EUROPA PRESS) -
Un policia, subsinspector de Guies Canins ha mort i un altre agent dels Tedax ha quedat ferit de gravetat i ha patit l'amputació d'una cama, després de l'explosió d'un artefacte al barri d'Otero, a Oviedo.
Segons la informació facilitada pel sindicat policial Jupol, els agents s'han presentat a un habitatge després de rebre un avís relacionat amb una jove que hauria estat tirotejada i el pare de la qual intentava traslladar-la a l'hospital.
Quan han arribat a l'immoble, els policies han localitzat una motxilla al portal que contenia un artefacte explosiu, que ha acabat detonant i ha provocat les gravíssimes conseqüències per als policies.
La Jupol expressa el seu dolor més profund i consternació per la mort de l'agent i el sindicat trasllada els seu condol als familiars, amics i companys de l'agent, i comparteix el dolor de tota la família policial davant una pèrdua irreparable.
Així mateix, el sindicat es manté molt pendent de l'evolució del segon agent ferit, que continua en estat molt greu i al qual, com a conseqüència de les lesions de l'explosió, li han hagut d'amputar una cama: "Des del sindicat traslladem tota la nostra força i suport al company i als seus familiars en aquests moments extraordinàriament difícils", han declarat.