La policia localitza un nou cos a l'edifici de Campanar: ja són deu les víctimes mortals

VALÈNCIA, 24 febr. (EUROPA PRESS) -

Les tasques de la brigada de la Policia Científica i Judicial han continuat des de primera hora d'aquest dissabte a l'interior de l'edifici incendiat dijous al barri valencià de Campanar, unes tasques que han tingut com a resultat la localització d'un nou cos.

D'aquesta manera, i després de les tasques d'identificació, el nombre de víctimes mortals trobades a l'interior de l'edifici puja fins a deu, segons ha informat Delegació de Govern central.

Agents de la Policia Nacional, compostos per un equip multidisciplinari de la Comissaria General de Policia Científica de Madrid i de la Brigada Provincial de Policia Científica de València i unitats d'investigació de Policia Judicial, treballen des de primera hora del matí a l'edifici sinistrat.

Segons ha informat la policia, juntament amb aquestes unitats hi ha un equip forense, tots coordinats per l'autoritat judicial per continuar les tasques d'identificació de les víctimes i la feina d'investigació de les causes del fet, en unes actuacions que estan declarades sota secret de sumari.

La titular del jutjat d'instrucció número 10 de València va obrir aquest divendres diligències prèvies per investigar les causes i circumstàncies de l'incendi i ha decretat el secret de les actuacions a fi de "protegir les perquisicions policials i la intimitat de les víctimes i els seus familiars".