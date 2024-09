La policia local de Lleida investiga les causes de l'accident múltiple d'aquest dissabte

LLEIDA, 29 set. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Urbana de Lleida investiga les causes de l'accident del tràiler que la nit d'aquest dissabte a diumenge ha col·lisionat amb set vehicles fins a encastar-se contra un edifici i ha provocat la mort del conductor del camió i nou ferits més, dos dels quals greus, segons ha explicat el consistori aquest diumenge al migdia en un comunicat.

La tercera tenienta d'alcalde i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, ha informat que l'edifici contra el qual va xocar el camió no ha patit cap dany estructural i que els ferits estan estables i fora de perill.

Morón ha detallat que estan a l'espera del resultat de l'autòpsia practicada al conductor del camió mort i de les dades que s'extrauran del tacògraf del tràiler per saber les causes de l'accident: "De moment, tot sembla indicar, segons ens ha informat la Guàrdia Urbana, que el xofer no excedia la velocitat de 50 quilòmetres per hora".