La Policia Foral torna una gossa robada després de detenir a Marcilla un home que intentava robar en un immoble

L'animal havia estat sostret feia un mes a Reus (Tarragona)



PAMPLONA, 10 juny (EUROPA PRESS) -

La Policia Foral ha detingut recentment un home com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força i danys. Els fets van començar quan una trucada ciutadana va alertar que hi havia una persona intentant accedir per la força a una instal·lació d'ADIF a Marcilla, la porta de la qual va malmetre.

Els agents de Seguretat Ciutadana adscrits a la Comissaria de Tafalla van sorprendre aquesta persona al lloc, que va declarar que feia diversos dies que vivia a l'immoble. En ser reconegut per testimonis, i en comprovar-se la veracitat dels fets, es va procedir a detenir-lo i traslladar-lo a comissaria per, posteriorment, posar-lo a disposició judicial.

Es dona la circumstància que aquesta persona es trobava en possessió d'una gossa pastor belga malinois, que deia que havia vingut amb ell des d'Alemanya. Els agents van comprovar les dades de la gossa mitjançant la corresponent lectura del microxip, amb la qual cosa van comprovar que el gos estava registrat a nom d'una altra persona amb domicili a Reus (Tarragona), ha explicat la Policia Foral.

Es va informar el propietari de la situació i va expressar el desig de recuperar la gossa, que li havien sostret feia un mes. Personat en dependències policials de Tafalla, es va fer entrega de l'animal.