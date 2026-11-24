MADRID 24 nov. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha entregat a l'Equador aquest dimarts William Joffre Alcívar Bautista, àlies Comandante Willy, i considerat el líder de l'organització criminal Los Tiguerones, després de ser detingut el 22 de novembre en un hotel de Sitges (Barcelona) amb la seva família.
L'arrestat tenia vigent una resolució administrativa d'expulsió d'Espanya, acordada el 2025 per la Delegació del Govern central a Alacant, amb una prohibició d'entrada al país durant deu anys, segons ha informat la Policia Nacional en una nota de premsa.
Les autoritats de l'Equador li atribueixen funcions de lideratge en l'organització criminal Los Tiguerones i la seva presumpta implicació en fets violents greus, entre els quals l'assalt armat a les instal·lacions de TC Televisión a Guayaquil.
El president de l'Equador, Daniel Noboa, ha reaccionat a la detenció del Comandante Willy assegurant que ara "l'espera la presó d'El Encuentro". El mandatari equatorià és una de les personalitats amenaçades per Los Tiguerones.
Al Comandante Willy o Negro Willy se l'acusa d'exercir funcions de lideratge i planificació d'activitats delictives com sicaris, extorsions i atemptats amb cotxes bomba, entre altres fets violents. L'entrega s'ha fet a l'Aeroport de Guayaquil.