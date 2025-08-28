La Policia deté 16 persones a diverses CCAA per possessió i distribució de material sexual infantil

A Barcelona s'ha detingut un professor de secundària, ja a la presó
MADRID, 28 ago. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha detingut 16 persones per possessió i distribució de material d'explotació sexual infantil a 12 províncies d'Espanya, entre els quals destaquen un professor de secundària de Barcelona i dos detinguts a Càceres i Lugo que han ingressat a presó provisional per la "gravetat i cruesa" dels videos que compartien.
Segons ha informat la Policia en un comunicat, en els registres s'han intervingut milers d'arxius d'imatges i videos amb "greus" agressions sexuals a menors d'edat, així com altres pràctiques degradants i vexatòries per a les víctimes.
Un altre dels detinguts que destaquen els agents és un home de Girona, responsable de la distribució de més de 85.000 arxius, que observava i fotografiava des del seu domicili a menors mentre estaven al pati de l'escola, i en el registre del qual es van localitzar uns prismàtics.
Del total d'investigats, la Policia Nacional ha aconseguit identificar 21 persones, arrestant-ne 16 d'elles: a Girona (2), Barcelona (1), Càceres (1), Castelló (1), Astúries (2), Las Palmas (2), Lugo (1), Madrid (1), Guipúscoa (2), Cantàbria (1), València (1) i Pontevedra (1). Així mateix, hi ha uns altres cinc investigats no detinguts a Madrid (1), Màlaga (1), Navarra (2) i Valladolid (1).
El reconeixement dels delinqüents s'ha dut a terme amb la col·laboració policial internacional, especialment amb l'Oficina Federal d'Investigacions (FBI) d'Estats Units, l'ajuda de la qual ha estat "fonamental" per identificar als sospitosos, segons ha descrit la Policia.
La investigació es va iniciar quan agents de la Unitat Central de Ciberdelincuencia de la Policia Nacional van tenir coneixement de l'existència de persones intercanviant material il·lícit a través de xarxes "Peer To Peer" (P2P). Aquest tipus de xarxes permeten posar en contacte a usuaris de qualsevol part del món i compartir gairebé qualsevol tipus d'arxiu, entre els quals s'inclouen vídeos, imatges, música, programes o documents.
La Policia Nacional té habilitat el correu electrònic 'denuncias.pornografia.infantil@policia.es' perquè qualsevol ciutadà que tingui informació sobre l'existència de la difusió, tinència i emmagatzematge de pornografia infantil pugui comunicar-ho de manera totalment anònima i confidencial. Així mateix, es recorda la importància de no compartir o emmagatzemar aquest tipus d'imatges de menors, ja que estarien incorrent en la comissió d'un delicte.