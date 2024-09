La policia delimita la platja del Somorrostro de Barcelona davant d'una protesta contra la Copa Amèrica

'NO A LA COPA AMÈRICA 2024'

Els activistes critiquen la "privatització" de l'espai públic per part de la Copa Amèrica



BARCELONA, 7 set. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra han delimitat puntualment aquest dissabte al matí la platja del Somorrostro de Barcelona davant d'una protesta convocada per l'organització 'No a la Copa Amèrica 2024' contra la celebració de la Copa Amèrica de Vela a la capital catalana.

Els agents han delimitat la platja per garantir que tant els banyistes com les embarcacions d'oci poguessin fer un ús segur de la platja, segons han informat a Europa Press tant la policia catalana com l'Ajuntament de Barcelona.

La concentració s'havia convocat en una zona que coincideix amb la sortida del port esportiu de Barcelona, per on passen nombroses embarcacions d'oci.

CRÍTIQUES DELS ACTIVISTES

A la xarxa social X, l'associació 'No a la Copa Amèrica 2024' ha titllat d"absurd" el desplegament policial i ha acusat a la Copa Amèrica de "robar" la platja als veïns.

Per a l'associació, la Copa Amèrica "privatitza" els espais dels ciutadans de Barcelona, per la qual cosa la protesta buscava, textualment, reconnectar el veïnat amb el mar.

"Davant la prohibició, desbordem el Somorrostro. La platja és nostra!", ha reivindicat l'organització.