La Policia blinda Ferraz però alguns manifestants traslladen la protesta contra l'amnistia a Gran Via i el Congrés

MADRID, 7 nov. (EUROPA PRESS) -

Un grup de manifestants ha dirigit les seves protestes contra els pactes del PSOE i els independentistes catalans cap a la Gran Via de Madrid i el Congrés dels Diputats, davant un fort dispositiu policial que ha bloquejat l'accés a la seu socialista de Ferraz per garantir la seguretat.

Alguns dels assistents congregats en xarxes socials han començat la concentració a les 19.00 hores al Parque del Oeste i s'han desplaçat a Ferraz. Poc abans de les 20.00 hores, s'han traslladat cap a la Gran Via per dirigir-se al Congrés dels Diputats, envoltats d'un fort cordó policial d'efectius de la UIP. S'han congregat a Neptuno després que la Policia blindés els voltants de la Cambra baixa.

Posteriorment, el mateix grup ha tornat per Gran Via per tornar a protestar al carrer Ferraz, on la multitud ha abarrotat Marqués de Urquijo entre crits mentre la Policia mantenia acordonada la seu del PSOE. En algun moment s'han produït llançament d'ampolles de cristall i ous als agents desplegats i als professionals dels mitjans de comunicació, a els qui també els han apuntat amb un làser verd per impedir-los el seu treball.

Milers de manifestants --mancant la dada oficial-- s'han congregat per segon dia consecutiu al carrer Ferraz, llançant proclames contra el Govern central pels seus pactes amb els independentistes i la llei d'amnistia.

La Policia, equipada amb cascos des del primer moment, ha procedit a tallar l'accés al carrer Ferraz, Buen Suceso i part de Marqués de Urquijo evitant així accedir a la seu nacional socialista.

Entre càntics d'"Espanya no es ven, Espanya es defensa", "Puigdemont a presó" o "Que et voti Txapote" s'han congregat les 19.00 hores els manifestants, malgrat que la convocatòria estava convocada a xarxes a les 20.00 hores.

A la congregació s'ha sumat el líder de Desokupa, Daniel Esteve, al costat de desenes de seguidors que s'han unit als allí presents. Així mateix, han assistit la portaveu de Vox al Congrés, Pepa Millán, el diputat de Vox, Manuel Mariscal o la diputada Rocío de Mer.

Com aquest dilluns, els manifestants han llançat insults contra la Policia Nacional titllant-los de "covards" davant les tanques de protecció que estaven disposades, i cridant 'Contra els moros no teniu collons", al mateix temps que els han animat a recolzar la protesta.

Al voltant de les 20.00 hores a la cantonada de Ferraz amb el carrer Manuel Urquijo s'han engegat bengales vermelles corejant a l'uníson frases contra l'esquerra com a "puto vermell el que no boti" o "Pedro Sánchez fill de puta".

En primera línia de la congregació i separats per tanques de la Policia Nacional, els manifestants han mostrat una gran pancarta en la que es llegia "Espanya no paga a traïdors. Amnistia no" o "la Constitució destrueix la nació" escrita en una bandera d'Espanya.

EL CONGRÉS, BLINDAT

Ja al Congrés, la Policia Nacional ha blindat els voltants de la Cambra baixa davant l'arribada de les protestes, reforçant-se la seguretat i el nombre d'antidisturbis, a més de col·locar tanques als accessos.

Els assistents han travessat la cèntrica Gran Via i s'han congregat en la Plaza de Neptuno, on han tallat el trànsit i han continuat amb les protestes contra Pedro Sánchez.