Pol Guasch en la signatura de 'Relíquia': "Porto una setmana mirant que no plogui"

BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -
L'escriptor Pol Guasch s'ha mostrat molt content aquest Sant Jordi a Barcelona, on té programades diverses franges horàries per signar el seu nou llibre, 'Relíquia', i ha reconegut que tenia moltes ganes que arribés la diada: "Porto una setmana mirant que no plogui".
En unes declaracions a Europa Press, ha explicat que 'Relíquia' és un llibre que reuneix històries personals, per la qual cosa quan et trobes amb els lectors és un moment per compartir-les: "És molt emocionant".
Guasch va publicar 'Relíquia' aquest mes de gener, però ha indicat que ara comença a ser el moment en el qual la gent s'acosta per rebre dedicatòries d'aquesta i de les dues novel·les anteriors.