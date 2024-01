Pol Guasch aborda l'amistat en la seva nova novel·la: "L'amistat també és una negociació"

Publica 'Ofert a les mans, el paradís crema'

L'escriptor tarragoní Pol Guasch explora l'amistat en la seva segona novel·la, 'Ofert a les mans, el paradís crema' (Anagrama), el seu retorn a la narrativa després del premiat 'Napalm al cor': "L'amistat salva vides, t'acompanya, però també és una negociació, hi ha coses que no es diuen".

En una trobada amb periodistes, Guasch (Tarragona, 1997) ha remarcat que l'amistat és "un vincle meravellós, però ple de fractures, negociacions, fracassos i dolors", i que la novel·la que proposa la protagonitzen dos amics i el seu espai de negociació constant.

'Ofert a les mans, el paradís crema', que es publica aquest dimecres, explica la història d'amistat de Rita, una jove nascuda al poble d'una vall, i Líton, que és de la ciutat, que es coneixen en una festa, però després uns incendis els separen fins que es retroben i reprenen la seva amistat marcada per la malaltia del jove.

Guasch ha subratllat que després d'escriure sobre l'amor a 'Napalm al cor' volia explorar sobre l'amistat des de la literatura, i a partir d'aquí endinsar-se en altres aspectes com la qüestió de classe, la memòria i la malenconia latent en la joventut.

Ha explicat que ha volgut reflexionar sobre si s'ha parlat sempre de l'amistat d'una manera idealitzada, quan té les seves complexitats: "L'amistat no és genuïnament pura, innegociable, també hi ha egoisme, necessitat. De vegades és com una disfressa per oblidar que estem sols".

Un altre dels aspectes que travessa el llibre és la malaltia i la memòria de la sida, una qüestió que inquieta l'escriptor per com "la indiferència i el silenci que van travessar els anys 80 bateguen" en la forma d'estimar, en l'herència i la memòria.

Guasch també ha sostingut que l'aspecte més generacional de la novel·la és la malenconia que assota els personatges "fruit de la seva incapacitat per canviar el rumb de les coses", i ha considerat que el llibre es pot llegir com una història de promeses no complertes.

Ha afirmat que ell veu el seu entorn "molt ferit, molt trencat, molt trist", amb una generació conscient de l'espai que se'ls ha deixat, i que això ho trasllada als personatges de la novel·la amb una malenconia per un present que no poden transformar i una rebel·lia per mirar de transformar-la.

"ASSAJAR FUTURS POSSIBLES"

Ha assenyalat que quan escrivia no volia fer una història fidedigna sobre la sida, una obra distòpica o una novel·la generacional, però que prova de fer-ho tot alhora "creant un temps alternatiu que barregi les temporalitats", i igual que a 'Napalm al cor' no hi ha un temps i un lloc concret.

Guasch ha afirmat que la idea de la fi del món no és present en una clau apocalíptica, sinó d'una manera metafòrica en què la literatura li permet "assajar futurs possibles".

Ha assenyalat que en aquesta novel·la ha volgut escriure capítols llargs i buscar noves maneres de narrar, ja que per ell la literatura "no és només joc, és risc", i tenia ganes d'experimentar creant punts de vista diversos.

Amb diversos poemaris publicats, ha afirmat que no ha tornat a escriure poemes des que va escriure 'Napalm al cor', però ha considerat que "els poemes que escriuria estan dins la novel·la".

L'editora Isabel Obiols ha considerat que 'Ofert a les mans, el paradís crema' és "una novel·la d'idees amb totes les lletres, amb una forma radicalment contemporània", amb una voluntat d'experimentar i emparentada en interessos amb 'Napalm al cor'.

La novel·la es presentarà dimecres en un acte híbrid al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), amb la participació de Clara Aguilar, Marina Garcés i Miquel Missé.