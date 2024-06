El poeta sirià Adonis guanya el II Premi Internacional Joan Margarit

Es lliurarà a la tardor



BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -

El poeta sirià Siri Ali Ahmad Said Esber, conegut pel pseudònim Adonis, ha guanyat per unanimitat el II Premi Internacional Joan Margarit de poesia, "per una obra de qualitat indiscutible i pel seu diàleg cultural entre civilitzacions, entre Orient i Occident", ha informat l'organització aquest dimecres en un comunicat.

El jurat, reunit a Madrid, ha estat format pel fundador d'Editorial La Cama Sol, Javier Santiso; el director de l'Institut Cervantes, Luis García Montero; l'exdirectora de la Biblioteca Nacional Ana Santos, i la filla del poeta, Mònica Margarit, i ha destacat que l'obra poètica d'Adonis és "bilingüe i bicultural" com la de Joan Margarit.

Adonis va néixer a Síria el 1930, però ha desenvolupat tota la seva carrera literària al Líban, on el 1974 ja va guanyar el Premi Nacional de Poesia.

Quan tenia 24 anys va passar 11 mesos a la presó, acusat d'activitats subversives, i poc després va fundar la revista 'Shi'ir' (Poesia) i va emprendre una intensa tasca creativa, reconeguda amb premis com el Goethe, el PEN/Nabokov o el Premi Internacional Terenci Moix.

Entre les seves obres n'hi ha algunes de les més significatives de la poesia àrab contemporània, com 'Canciones de Myhyar el de Damasco', 'Celebraciones', 'Libro de las huidas y mudanzas por los climas del día y la noche', 'Epitafio para Nueva York' i la seva obra en tres volums 'El libro', a més d'assajos sobre poesia i poètica.

Després de conèixer la decisió, el poeta sirià ha assegurat que és un honor rebre aquest premi per un doble motiu: "S'atorga a Espanya, terra creativa i diversa, en nom del gran poeta Joan Margarit, i perquè contribueix, com era el seu afany, a construir ponts entre les diferents cultures".

30 CANDIDATURES

El jurat ha rebut més de 30 candidatures de poetes d'arreu del món amb dilatades trajectòries, i la cerimònia de lliurament del Premi Internacional Joan Margarit 2024 tindrà lloc a la tardor.

L'editorial La Cama Sol publicarà el discurs que pronunciarà el guardonat i el difondrà tant a Espanya com a l'estranger, amb traduccions al castellà, l'àrab i el francès, en una edició limitada, que inclourà poemes i obres d'art.

El guardó, de periodicitat anual, premia l'obra de poetes estrangers amb una trajectòria consolidada i reconeguda internacionalment, responent a l'interès que Margarit sempre va tenir per donar a conèixer en català i castellà els seus poetes preferits d'altres llengües.