La poeta Dolors Miquel, Premi Jaume Fuster de l'AELC

BARCELONA 16 abr. (EUROPA PRESS) -
La poeta catalana Dolors Miquel ha guanyat el Premi Jaume Fuster, que concedeix l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) a través de la votació dels seus socis, en reconeixement a la seva trajectòria.
Dolors Miquel s'ha mostrat molt agraïda pel fet que els escriptors li concedeixin el guardó en un moment en què les lletres catalanes tenen molta força i molts autors i la llengua viu "una ofensiva realment terrible".
Miquel (Lleida, 1960) és autora d'una vintena de poemaris, dues peces teatrals i dos llibres narratius, entre altres treballs, i l'AELC ha destacat que la seva figura com a poeta, recitadora i agitadora cultural ha adquirit un "protagonisme crucial" en les lletres catalanes.
Va començar a publicar en els anys 90, amb el poemari 'El vent i la casa tancada', que va obtenir el Premi Rosa Leveroni, i posteriorment ha editat 'Llibre dels homes', 'Haikús del camioner', 'El Musot', 'El guant de plàstic rosa' i 'Sutura', entre d'altres.
El 2021 va anunciar que deixava de publicar llibres de poesia, però que continuaria fent altres textos literaris amb el nom de Lola Miquel, i va publicar 'Mata'm psicosi'.
Enguany ha publicat 'El pit adormit', un llibre a cavall entre les memòries, l'assaig, la reflexió poètica i la filosòfica.
En la seva trajectòria ha rebut guardons com el Premi Ciutat de Barcelona per 'AIOÇ', el Premi de Poesia de Sant Cugat a la Memòria de Gabriel Ferrater per 'Missa pagesa', el Premi Ausiàs March per 'El guant de plàstic rosa' i el Premi de la Crítica Serra d'Or i el de la Crítica Catalana per 'Ictiosaure'.