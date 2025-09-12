La poeta Anna Gual, nova co-comissària del festival Barcelona Poesia

BARCELONA 12 set. (EUROPA PRESS) -
La poeta Anna Gual serà la nova co-comissària del festival Barcelona Poesia, que se celebrarà del 14 al 21 de maig, juntament amb el també poeta Manuel Forcano que ja ho és des del 2023 i substituint Maria Callís Cabrera, que ho ha estat durant les últimes quatre edicions.
Gual (Vilafranca del Penedès, 1986) és poeta, gestora cultural i directora de comunicació, està llicenciada en Comunicació Audiovisual, i ha treballat en institucions i festivals com el Palais des Beaux-Arts de Brussel·les, el Cinémathèque de Tànger i el Most Festival, informa l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub).
Ha publicat vuit poemaris, entre els quals 'Implosions', 'L'ésser solar', 'El tubercle', 'Ameba' i 'Les ocultacions' i aquest any ha editat l'antologia 'Jo tinc una mort petita', i ha estat guardonada amb premis literaris com el Premi Pare Colom i el Miquel de Palol.