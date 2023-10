BARCELONA, 5 oct. (EUROPA PRESS) -

El Poble Espanyol de Barcelona acollirà el 3 de desembre la jornada 'Posa't la Gorra!', amb l'objectiu de donar a conèixer la realitat dels nens i adolescents amb càncer i de les seves famílies, i oferir una "mirada amable i positiva" davant el diagnòstic i les necessitats del nen.

La jornada pretén recaptar fons per a l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (Afanoc) per millorar les condicions dels infants a l'hospital, donar suport psicosocial i mantenir La Casa dels Xuklis, "un recurs per a les famílies que s'han de desplaçar a Barcelona pel tractament dels seus fills", ha informat l'associació en un comunicat aquest dijous.

En aquesta edició, es comptarà amb l'actriu Elisenda Pineda, el cantant català Lildami, el grup BETA i el personatge del canal SX3 Titó, i l'artista brasilera Tarsila Schubert s'ha encarregat de dissenyar la gorra solidària de la jornada que es vendrà per 8 euros.