Poblacions catalanes tornen a superar els 40 graus aquest diumenge

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 6 set. (EUROPA PRESS) -
Poblacions catalanes, la majoria a la província de Tarragona, han tornat a superar aquest diumenge els 40 graus de temperatura, segons dades provisionals del Servei Meteorològic de Catalunya.
La màxima registrada és a Vinebre (Tarragona), amb 41,4 graus, seguit de Torroja del Priorat (Tarragona), amb 40,8; El Masroig (Tarragona), amb 40,3; Cardona (Barcelona), amb 40,2: embassament de Siurana (Tarragona), amb 40,2; El Montmell (Tarragona), amb 40,2, i Aldover (Tarragona), amb 40,1.
Un total de 106 municipis de 17 comarques de Tarragona, Barcelona i Lleida es troben en perill extrem d'incendi aquest diumenge, amb el nivell 4 del Pla Alfa dels Agents Rurals actiu.