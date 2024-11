Pluja i tempestes posen en avís set províncies aquest divendres, quatre en nivell taronja per precipitacions

MADRID 1 nov. (EUROPA PRESS) -

La pluja i les tempestes posaran en avís set províncies aquest divendres, de les quals quatre arribaran al nivell taronja per precipitacions, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). En concret, els avisos taronja per pluja estaran a Huelva (Andalusia) i Tarragona (Catalunya). A més, Mallorca i Menorca estaran en avís taronja per pluges i tempestes.

D'altra banda, els avisos grocs per tempesta també estaran a Huelva (Andalusia) i Tarragona (Catalunya). A més, hi haurà avisos grocs per pluja a Alacant i València (Comunitat Valenciana). A més, es registraran avisos grocs per pluges i tempestes a Eivissa i Formentera (Balears) i Badajoz (Extremadura).

En general, l'AEMET preveu que la Península i les Balears continuïn sota la influència de baixes pressions, amb precipitacions que afectaran el quadrant sud-oest, sud-oest de Castella i Lleó, Aragó, Catalunya, Llevant i Balears. En canvi, no s'esperen precipitacions o són molt poc probables en el nord de Galícia i Cantàbria, nord de la Meseta i Alt Ebre. A la resta de zones no es descarten.

La predicció apunta que hi pot haver ruixats i tempestes localment fortes i persistents a l'extrem occidental d'Andalusia, i es podrien registrar també al Baix Ebre i les Balears, i a zones del sud del Sistema Central Occidental. Mentrestant, a les Canàries el dia serà poc nuvolós o amb intervals.

Pel que fa a les temperatures, les màximes augmentaran a l'oest peninsular i descendran a la resta, mentre que les mínimes pujaran al sud-oest i a l'àrea cantàbrica. A la resta no es registraran grans canvis.

Finalment, l'AEMET indica que predominaran els vents de component est a la Península i les Balears, en general fluixos a l'interior i una mica més intensos als litorals, amb possibles intervals forts a les zones de Cadis i les Balears. A l'arxipèlag canari, bufaran vents fluixos.