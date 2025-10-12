La pluja a Tarragona talla la circulació de trens entre Ulldecona i L'Aldea

TARRAGONA 12 oct. (EUROPA PRESS) -
La pluja d'aquest diumenge per la tarda a Tarragona ha obligat a tallar la circulació de trens entre Ulldecona i L'Aldea per acumulació d'aigua, informa Renfe en un comunicat.
Fins a les 20.00 aproximadament ha afectat més de 3.000 viatgers i 17 trens, alguns dels quals estaven circulant i han hagut de retrocedir a altres estacions, i d'altres s'han cancel·lat.
Renfe (que permet als afectats canviar o anul·lar sense cost els bitllets) està en contacte amb les autoritats locals, Adif i Protecció Civil, ara que Aemet ha elevat l'avís de taronja a vermell en el litoral sud de Tarragona.