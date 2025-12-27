Publicat 27/12/2025 11:26

Pluja de certa intensitat a Catalunya a zones del litoral i prelitoral sobretot sud

BARCELONA 27 des. (EUROPA PRESS) -

Catalunya segueix aquest dissabte al matí amb el temporal, amb pluja de certa intensitat a Catalunya a zones del litoral i prelitoral sobretot sud, mentre segueix en alerta el pla Inuncat.

Les precipitacions "poden ser localment intenses en alguns punts, tot i que no és preveu que quedin estàtiques", informa Protecció Civil de la Generalitat via X, i demana molta prudència en la mobilitat i en els activitats exteriors.

En aquestes zones pot haver crescudes d'alguns barrancs, rius o rieres, així que cal evitar travessar-les a peu o amb el vehicle.

551 TRUCADES FINS A LES 10

Fins a les 10, el telèfon d'emergències 112 ha rebut un total de 551 trucades pel temporal.

Els avisos venen sobretot de les comarques del Barcelonès (110), Gironès (62) i Maresme (44).

