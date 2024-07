Plensa, il·lusionat amb la visita de la princesa Elionor i la infanta Sofia: És "al·lucinant"

Afirma ser feliç de rebre la princesa, qui veu com una "representació" de la joventut



L'escultor Jaume Plensa s'ha mostrat molt il·lusionat per la visita aquest dimarts de la princesa Elionor i la infanta Sofia al seu taller a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), i ha qualificat d'"al·lucinant" que el vagin a veure.

"Vendre una escultura és un miracle, que algú em faci cas és un miracle, però que elles vinguin és més al·lucinant", ha dit en unes declaracions als mitjans abans de l'arribada de la princesa i la infanta juntament amb l'alcaldessa del municipi, Lourdes Borrell, i el director general de la Fundació Princesa de Girona (FPdGi), Salvador Tasqué.

Plensa ha expressat que és un dia "molt feliç" per a ell i per a Sant Feliu, ciutat on, textualment, ha dit que s'ha viscut de manera molt intensa la immigració i en la qual hi ha famílies que viuen moments difícils.

Preguntat per si faria una escultura de la princesa Elionor, ha dit que "és complicat" perquè ell retrata dones més joves, quan la seva bellesa està en transició, perquè creu que és una metàfora del trànsit, de la maduresa, segons ell.

REPRESENTACIÓ DE LA JOVENTUT

Ha assegurat ser feliç de rebre la princesa Elionor al seu taller perquè representa la joventut espanyola: "Jo crec que és un símbol que la cultura s'acosti al jove, però que el jove també s'hi interessi".

"Jo estic feliç perquè no ve la princesa, ve la representació de la nostra joventut", i també ha afirmat que va mantenir una trobada amb premiats dels Princesa de Girona i que tots ells són genials, en les seves paraules.

RELACIÓ AMB ELS REIS

Plensa ha afegit que manté una relació "molt bonica" amb la família reial, i ha relatat que va conèixer el rei Felip VI quan encara era príncep, a Chicago (EUA), quan van visitar la seva obra Crown Fountain, al Millennium Park.

Així mateix, ha dit que la reina Letícia li va lliurar el Premi Velázquez 2013, que li va fer "súper il·lusió", i que també va estar amb ells en la inauguració de la cúpula del Teatro Real.

No obstant això, ha dit que no coneixia la princesa Elionor ni la infanta Sofia: "Em fa il·lusió perquè d'alguna manera podré ensenyar la meva obra".