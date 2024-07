Plensa apropa el seu món artístic a la Princesa i a la Infanta amb 9 de les seves obres

Els obsequia reproduccions de les escultures 'Julia' i 'Isabella' i amb el llibre 'Plensa'



SANT FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA), 9 jul. (EUROPA PRESS) -

L'escultor Jaume Plensa ha obert aquest dimarts a la tarda les portes del seu taller, a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), a la Princesa Leonor i a la Infanta Sofía, on els ha apropat el seu món artístic mitjançant la projecció de 9 de les seves obres.

La cita ha permès a l'artista català explicar la història que hi ha darrere d'obres com 'Crown Fountain', en el Millennium Park de Chicago, i 'Behind the Walls', una figura d'una nena de 7,5 metres d'alçada a l'entrada dels Channel Gardens en la Cinquena Avinguda, a Nova York.

En parlar-los d'aquesta última obra, Plensa ha explicat que la va instal·lar en un moment en el qual, amb l'arribada de Donald Trump a la Presidència dels Estats Units, hi havia molt debat sobre el fenomen migratori.

CONTRA LES FRONTERES

"No m'agraden les fronteres. Són murs que intenten separar a les persones. Crec que no hauria d'haver-les", ha expressat l'escultor, en el marc d'aquesta visita amb motiu de la cerimònia aquest dimecres dels premis Princesa de Girona a Lloret de Mar (Girona).

El mateix Plensa els ha explicat que en el seu procés creatiu i industrial busca impactar en l'espai públic per introduir bellesa però també "crear un diàleg" entre l'artístic i l'urbà.

AUTORITATS I PATRONS

Durant l'explicació, la Princesa i la Infanta han estat acompanyades pel delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto; l'alcaldessa de Sant Feliu de Llobregat, Lourdes Borrell; el secretari d'Estat de Política Territorial, Arcadi España, i el president de la Fundació Princesa de Girona (FPdGi), Francisco Belil.

També han compartit la visita amb premiats en anteriors edicions dels Princesa de Girona, el director general de la FPdGi, Salvador Tasqué i per patrons de la FPdGi com el president de Planeta, José Creuheras, o el president de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, entre altres.

EDICIÓ LIMITADA

A més, Plensa ha obsequiat la Princesa i la Infanta amb dues reproduccions a petita escala de les escultures 'Julia' i 'Isabella', instal·lades a la plaça Colón i en el passeig de la Castellana de Madrid.

També els ha regalat el llibre 'Plensa' (Editorial Planeta), del que es va fer una edició limitada de 3.000 exemplars, un dels quals es va reservar per a la Casa Real.

En declaracions a la premsa, Borrell ha celebrat que Plensa porti 31 anys tenint el seu taller a Sant Feliu de Llobregat, i ha assegurat que les 3 escultures que tenen d'ell a la ciutat han suposat "un canvi" en la comunitat.

Per la seva banda, Tasqué ha destacat que la Princesa i la Infanta hagin pogut conèixer l'obra de Plensa, el seu procés creatiu i fabril, així com "la seva interpretació de l'art en l'espai públic".