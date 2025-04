Sant Jordi per la Llengua crida a "deixar enrere el pessimisme" i reivindicar el català

Prop de 200 entitats s'adhereixen a la campanya

BARCELONA, 10 abr. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Sant Jordi per la Llengua, que el pròxim 23 d'abril es manifestarà a Barcelona per defensar l'ús del català a la ciutat, ha cridat la ciutadania a assistir a la mobilització per deixar enrere el "pessimisme, la tristesa i la frustració i reivindicar la llengua catalana com un idioma amb molta cultura".

Així ho han explicat els portaveus de la plataforma davant la premsa, Adrià Font i Núria Alcaraz, que també han donat a conèixer aquest dijous el lema de la mobilització: 'Per un futur del català. Recuperem la Barcelona popular'.

Han afirmat que, amb aquest lema, insten el poble a "empoderar-se i fer canvis en els usos lingüístics individuals", alhora que demanen a les administracions actuar per canviar la situació.

Han celebrat que pràcticament 200 entitats de diferents àmbits s'hagin adherit a la campanya, entre les quals l'ANC, el Consell de la Joventut de Barcelona, Jovent Republicà, Ustec·Ste, la CGT, Arran, Ca la Dona i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (Sepc).

MODEL DE CIUTAT

Els organitzadors han alertat de la "minorització del català" a Barcelona, i han vinculat aquesta situació al model de ciutat actual, que consideren que perjudica l'ús de l'idioma perquè textualment hi ha una Barcelona de postal pensada per a turistes i macroesdeveniments.

"Les condicions de vida de la gent són imprescindibles. És imprescindible tenir un habitatge digne per poder fer arrels, fer comunitat, participar en el teixit associatiu i aprendre el català", ha advertit Alcaraz, que ha reivindicat el dret dels barcelonins a viure en català, textualment.

Per això, la plataforma ha destacat la varietat d'entitats i associacions que formaran part de la mobilització: "Barcelona està perdent la seva identitat pròpia i l'hem de recuperar", ha conclòs.