Plataforma Pública i en Català defensa la proposta de la CUP per "blindar" el català en l'educació

BARCELONA 17 juny (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Pública i en Català (PieC), formada per Ustec·Stes, la CGT, la Intersindical, COS i el Sepc, ha mostrat el seu suport a la proposició de llei que la CUP registrarà pròximament per "blindar" el català en l'educació, que veuen com una oportunitat.

En un comunicat d'aquest dimarts, la plataforma considera que amb aquesta iniciativa es podrà "reforçar l'ús del català com a llengua vehicular a l'escola i revertir la tendència regressiva, tant legal com d'usos, dels darrers anys".

"Representa un pas endavant perquè no inclou cap referència a percentatges ni a la consideració del castellà com a llengua vehicular", i criden els grups que han mostrat el seu suport a l'escola en català --assenyalant ERC, el PSC, Junts i els Comuns-- a que estudiïn la proposta.