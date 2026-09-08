Plataforma per la Llengua veu "insuficient" l'execució del Pacte Nacional per la Llengua

PLATAFORMA PER LA LLENGUA
Reclama impulsar un "veritable pacte nacional"
BARCELONA, 8 set. (EUROPA PRESS) -
Plataforma per la Llengua ha considerat aquest dimarts "clarament insuficient" l'execució del Pacte Nacional per la Llengua, signat fa any i mig, i ha reclamat una revisió profunda del model actual i una implicació real de la Generalitat.
En un comunicat, l'entitat assegura que l'aplicació de l'acord "no ha representat cap canvi significatiu en la situació del català".
Ha dit que s'han executat completament el 38,8% de les mesures previstes, mentre que un 30% no s'han desenvolupat en cap grau, i ha demanat l'"impuls d'un veritable pacte nacional que comprometi els actors polítics i socials en defensa de la llengua".
L'entitat ha dit que es va adherir al Pacte Nacional per la Llengua perquè considerava que representava un pas en la bona direcció i que incorporava un diagnòstic encertat, però que va advertir que el document "no era suficient per revertir l'emergència lingüística".
Ha subratllat que "una de les principals febleses del Pacte és que, malgrat el nom, no constitueix un autèntic pacte nacional" i que es tracta d'un pla d'acció del Govern que no ha aconseguit implicar la resta d'administracions.
Ha assegurat que "moltes de les mesures incloses en el Pacte no tenen indicadors clars, planificació realista i mecanismes d'avaluació".
IMPLICACIÓ "ESCASSA" DE LES CONSELLERIES
Plataforma per la Llengua ha reconegut la implicació de la Conselleria de Política Lingüística, però ha considerat que la participació d'altres departaments ha estat "escassa" en assenyalar els de Salut, Treball i Empresa i Drets Socials com els de menys implicació.
L'entitat ha instat el Govern a "reforçar de manera immediata" les polítiques lingüístiques en àmbits com l'educació, la salut, l'esport i el lleure, el treball i l'empresa i els mitjans de comunicació públics.