Plataforma per la Llengua va rebre 2.902 queixes lingüístiques el 2024, un 25% més

Afirma que el 71,4% de les queixes eren per "fets il·legals"
Plataforma per la Llengua va rebre durant el 2024 un total de 2.902 queixes lingüístiques, la qual cosa suposa un 25% més que el 2023, quan en van atendre 2.328, segons recull el seu report anual, ha informat en un comunicat aquest divendres.
L'informe assenyala que entre 2016 i 2024 el sector privat va generar gairebé dos terços de les queixes cada any: el 2024, el 67% era del sector privat i el 33% del sector públic; i, per territoris, el 2024 a Catalunya el 68,8% de les queixes eren del sector privat, i a la Comunitat Valenciana ho van ser el 65,5%.
En el sector públic, les administracions autonòmiques són les que generen més queixes, i el 2024 les del sector públic van representar el 42% del total, respecte al 24,7% de l'administració estatal i el 22,8% de la local.
Segons Plataforma per la Llengua, entre 2019 i 2024 "les queixes autonòmiques van augmentar un 415,4% i les estatals ho van fer un 184,3%" i això està lligat al malestar amb els serveis sanitaris, ja que el 2025 el 39,3% de les queixes autonòmiques eren de l'àmbit sanitari.
ÀMBITS
En el sector privat, l'hostaleria i la restauració són el sector econòmic que genera més queixes cada any, i el 2024 van produir el 24,6% del total.
L'àmbit en el qual es produeixen més queixes és el de l'atenció oral (suposen el 32,4%); el segueix l'àmbit dels cartells, la retolació i la informació exposada al públic (el 21,7%); i els webs i serveis en línia (el 10,8%).
També remarquen que cada any els homes produeixen prop de 6 de cada 10 queixes: el 2024 en van generar el 55,8%, i el motiu d'aquest biaix no queda clar per a la plataforma, però considera que "el fet que es repeteixi cada any indica que no és casual".
ORDENAMENT JURÍDIC
Plataforma per la Llengua ha considerat que la Constitució espanyola, en matèria de llengua, és discriminatòria, en les seves paraules, i afegeix: "La Constitució actual està influïda pel supremacisme lingüístic castellà, que és propi del nacionalisme espanyol".
Assenyala que prop de dos terços del total de les queixes gestionades fan referència a fets que suposen una violació de l'ordenament jurídic, i que el 2024 el 71,4% de les queixes eren per "fets il·legals".
"Les queixes són el reflex de la situació de minorització que pateix el català. Són el producte del malestar d'uns parlants que troben dificultats per fer servir el seu idioma amb normalitat amb l'administració, en els serveis públics, el comerç o la vida social", afegeix.