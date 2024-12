Plataforma per la Llengua va gestionar 2.328 queixes lingüístiques el 2023, un 8,53% més

PLATAFORMA PER LA LLENGUA

BARCELONA 19 des. (EUROPA PRESS) -

Plataforma per la Llengua va gestionar durant el 2023 un total de 2.328 queixes lingüístiques, un 8,53% més que el 2022, quan van ser 2.145, ha assenyalat en el seu últim informe, del qual ha informat aquest dijous en un comunicat.

Les dades revelen que entre 2016 i 2023, l'augment en el nombre de queixes lingüístiques posades en coneixement de Plataforma per la Llengua ha estat del 489,4%, i que el 2026 va gestionar 395 queixes respecte a les 2.328 de l'any passat.

Segons l'entitat, l'augment de queixes s'explica per dos factors: que Plataforma per la Llengua s'ha anat fent "gradualment més coneguda" i per la creixent consciència entre la ciutadania que el català està en una situació d'emergència lingüística.

Durant el 2023, el sector privat va generar el 63% de les queixes, en què destaquen l'hostaleria i la restauració (amb 320 queixes); i en el sector públic, sobresurten les queixes lingüístiques relacionades amb els serveis sanitaris, que suposaven el 38,2% del total.

L'atenció oral és l'àmbit que genera més queixes, amb un 33,6%; seguida dels cartells, la retolació i la informació exposada al públic (17,3%, els webs i serveis en línia (10%), la formació (8,5%) i l'atenció escrita (8%); i el 22,6% restant afectava àmbits com la documentació oficial --contractes, tiquets i factors--, la publicitat, la megafonia o el cinema, entre d'altres.

A més a més, 6 de cada 10 queixes provenen d'homes (el 57,6%); el mitjà més utilitzat per tramitar les queixes és el formulari web de Plataforma per la Llengua; i els agents que generen més queixes els últims anys han estat la Conselleria de Salut de la Generalitat, en l'àmbit públic, i CaixaBank i SegurCaixa en el privat.