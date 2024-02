Plataforma per la Llengua troba insuficients els cursos de català gratuïts per als sanitaris

BARCELONA, 21 febr. (EUROPA PRESS) -

Plataforma per la Llengua ha qualificat d'"insuficient" el pla del Govern per fomentar l'ús del català entre els professionals de la salut amb cursos gratuïts, ha informat aquest dimecres en un comunicat.

L'entitat ha apuntat que els cursos de llengua catalana per als sanitaris del programa 'Prescriu-te el català', anunciats la setmana passada per les conselleries de Salut i Empresa, són voluntaris.

La plataforma ha afirmat que "el focus s'ha de posar en l'ús i no només en el coneixement" de la llengua catalana i ha assegurat que el programa formatiu no posarà fi a les discriminacions lingüístiques.

Segons dades de l'entitat, el 2023 la plataforma va atendre 221 queixes per vulneració de drets lingüístics en la sanitat catalana (129 en la pública i 92 en la privada), més del doble de les ateses el 2022.

El president de l'entitat, Òscar Escuder, ha proposat quatre mesures per impulsar el català en la sanitat: sessions obligatòries d'assertivitat lingüística, exigència del nivell B2 el primer any, acreditació del C1 en el segon i un tractament de les queixes per discriminacions lingüístiques amb obertura d'expedients i sancions.