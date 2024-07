Plataforma per la Llengua recorre contra la suspensió del decret lingüístic i recusa els 4 jutges del TSJC

Apunta a la "pèrdua d'imparcialitat objectiva per valorar el cas" del jutge Javier Aguayo



BARCELONA, 16 jul. (EUROPA PRESS) -

Plataforma per la Llengua ha presentat aquest dimarts un recurs de reposició al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per evitar la suspensió cautelar del decret de règim lingüístic del sistema educatiu, i un escrit per recusar els 4 jutges del tribunal "per haver participat de manera irregular en el cas".

En unes declaracions als periodistes, l'assessor jurídic de Plataforma per la Llengua, Ramon Llena, ha explicat que plantegen l'aixecament de la suspensió perquè, a parer seu, no té raó de ser, i apunta que "en la immensa majoria dels casos que s'ha plantejat la suspensió d'un decret s'ha anul·lat".

L'entitat considera que amb la seva decisió el TSJC fa un "judici sobre el fons de la qüestió que, lluny de garantir la finalitat del recursos, anticipa la decisió final, que s'ha d'expressar a través d'una sentència".

Per Plataforma per la Llengua, la decisió del TSJC "no és pròpiament una mesura cautelar ni una valoració defensiva de drets en risc, sinó una anticipació de la decisió final amb un judici previ a les al·legacions i proves de les parts, que està al marge de l'objectiu, finalitat i garanties d'una cautelar".

Aquest recurs es presenta el mateix dia en què la Generalitat també ha interposat un recurs de reposició contra la decisió del TSJC, en considerar que "suspendre la norma no evita cap perjudici ni dany irreparable als interessats, un dels supòsits que preveu la llei per dictar unes cautelars".

RECUSACIÓ

Quant a la recusació, Llena ha assenyalat el president de la sala contenciós-administrativa, el jutge Javier Aguayo, per "triar en quin assumpte intervé o no", la qual cosa considera que és contrari a la llei i, en les seves paraules, completament irregular.

En aquest sentit, l'entitat creu que es contravé el principi de jutge natural perquè, segons indiquen, Aguayo "va poder triar participar en el cas, fet que vulnera el dret a ser jutjat per un magistrat predeterminat per la llei".

També apunten a la "pèrdua d'imparcialitat objectiva per valorar el cas" d'Aguayo, ja que asseguren que durant la visita de la missió de l'Eurocambra al desembre, sobre el català i el castellà a les aules de Catalunya, el jutge es va posicionar públicament sobre l'idioma en l'educació a Catalunya.

"Va manifestar que no es pot exigir als ciutadans que siguin herois per exercir els seus drets per demanar que el 25% de les assignatures troncals s'imparteixin en castellà i va afirmar que quan es jutja un assumpte delicat es produeix una reafirmació de la identitat", ha afegit Plataforma per la Llengua en un comunicat.

"ESTAN PREJUTJANT"

A més a més, l'assessor jurídic de l'entitat ha informat que la recusació també s'estén a la resta dels jutges del cas pel fet que la interlocutòria entra a valorar qüestions de fons com la legalitat del decret i perquè "estan prejutjant la qüestió que és objecte final".

L'organització també anirà al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) "perquè el Tribunal Constitucional manté la decisió del Tribunal Suprem d'excloure l'entitat de l'execució de la sentència del 25% de castellà a les escoles de Catalunya".