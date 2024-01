Plataforma per la Llengua i Òmnium afirmen que Espanya "incompleix" la carta de llengües minoritàries

PLATAFORMA PER LA LLENGUA

Reclamen poder "estudiar immersivament" i rebre notificacions en català

BARCELONA, 15 gen. (EUROPA PRESS) -

Plataforma per la Llengua i Òmnium Cultural s'han reunit aquest dilluns amb un comitè d'experts del Consell d'Europa per traslladar-los que Espanya "incompleix els compromisos internacionals adquirits" en la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (Celrom).

La trobada amb el comitè d'experts es fa cada 5 anys amb l'objectiu de "verificar que Espanya compleix els compromisos de la Celrom que va ratificar el 2001 i que mai no ha complert", han informat les entitats en un comunicat posterior a la reunió.

En la reunió, que s'ha fet a la Conselleria de Cultura, hi havia representants de l'Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia, la Fundació.Cat, la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català (Appec).

Els experts també s'han reunit amb representants de la Secretaria de Política Lingüística i de les conselleries d'Educació, Salut i Justícia de la Generalitat; amb la síndica d'Aran (Lleida), Maria Vergés; i amb la síndica de greuges, Esther Giménez-Salinas.

Han transmès la seva preocupació perquè es garanteixi l'aprenentatge en català a l'escola i es compleixi la carta, "en un escenari de sentències que imposen el castellà a l'escola i en un context en el qual el català, a la pràctica, ja ha perdut pes com a llengua vehicular".

Els experts han mostrat interès per saber quina responsabilitat hi té l'administració pública i se'ls ha entregat un informe, elaborat per les entitats, en què s'enumeren els "incompliments" que, segons ells, s'ha fet de la carta de llengües minoritàries.

"S'ESTAN VULNERANT DRETS"

Se'ls ha demanat que reconeguin l'especificitat catalana i es proposi una solució que permeti el "dret d'estudiar immersivament en català", ja que asseguren que no es concreta en la carta, i han demanat crear l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació prevista en la llei d'educació de Catalunya (LEC).

L'informe destaca les mancances que consideren que té el català en sectors com la justícia, l'administració pública, la sanitat i els equipaments culturals, en el sentit de poder rebre les notificacions en català, i s'alerta que "s'estan vulnerant els drets de la població catalanoparlant".

A més a més, s'apunta que la no oficialitat del català en les institucions europees provoca "l'exclusió del català de la plataforma Online Language Support (OLS) del programa Erasmus+, el programa Juvenes Translatores o el CV Europass".

A més de la reunió d'aquest dilluns, en què s'ha abordat la situació a Catalunya, també es faran dues trobades més aquest dimarts per tractar la situació a les Illes Balears i a la Comunitat Valenciana.