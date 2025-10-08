Plataforma per la Llengua demana tres hores de català a batxillerat

BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
Plataforma per la Llengua ha impulsat un manifest per demanar al Govern que augmenti les hores de català a batxillerat, de les dues hores setmanals actuals a tres, per "fer front a l'emergència lingüística".
La vicepresidenta de l'entitat, Mireia Plana, ha presentat el manifest aquest dimecres al Parlament: "És urgent prendre mesures per millorar les competències de català. La mesura que reclamem és imprescindible", informa la plataforma en un comunicat.
L'entitat considera que la decisió de mantenir les dues hores de català "es contradiu amb el posicionament del Govern, que ha manifestat públicament la seva preocupació per l'estat de salut del català i, concretament, la voluntat d'enfortir la presència del català a l'escola".
El manifest compta amb el suport dels sindicats educatius Ustec·Stes, CCOO Educació, Intersindical, UGT, COS i el SEPC, a més del col·lectiu de professors de català Docentscat.
Plataforma per la Llengua recorda que ja va presentar al·legacions al nou decret curricular de batxillerat i assenyala que l'assignatura de català té "la nota més baixa de les PAU entre les matèries obligatòries", i també que els resultats de les proves orals constaten que els alumnes parlen millor el castellà.