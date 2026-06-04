Plataforma per la Llengua demana al Papa un ús "generós" del català en la seva visita a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 juny (EUROPA PRESS) -
El president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha enviat una carta al papa Lleó XIV per demanar-li que faci un ús "generós" de la llengua catalana en els actes previstos durant el seu viatge a Catalunya, especialment en la benedicció de la torre de Jesús de la Sagrada Família i en la visita a Montserrat (Barcelona).
"Antoni Gaudí no només és una figura universal de l'arquitectura i un testimoni excepcional de la unió entre la fe i l'art, sinó també una expressió viva de la identitat cultural dels catalans. La seva obra, profundament arrelada a la nostra terra, reflecteix una manera d'entendre el món que neix de la tradició, la llengua i la sensibilitat del nostre poble", recull Plataforma per la Llengua en un comunicat.
Escuder apunta que "és important recordar també que Gaudí va arribar a ser detingut per la policia espanyola per mantenir-se fidel a la seva llengua materna i expressar-se en català a Barcelona".