Plataforma per la Llengua demana a la Generalitat un "compromís real" amb el català

PLATAFORMA PER LA LLENGUA

BARCELONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -

Plataforma per la Llengua ha demanat a la Generalitat un "compromís real" amb el català en considerar que la situació de la llengua empitjora com a parer seu mostra l'Enquesta d'Usos Lingüístics de la Població de Catalunya (EULP 2023) presentada aquest dimecres pel conseller de Política Lingüstica, Francesc Xavier Vila.

En un comunicat, el president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha afirmat que les dades de l'enquesta són "un crit d'alerta" sobre la situació del català, però ha dit que ha de ser una oportunitat perquè la societat s'hi impliqui decididament.

Escuder ha cridat a presentar propostes per fer front a la situació del català, ha demanat "no només pedagogia i bones paraules" sinó fets, i ha apostat per crear més espais de socialització en català i generar més continguts en aquesta llengua.

La vicepresidenta de l'entitat, Mireia Plana, ha retret la creació de les categories de parlants primaris i secundaris, que segons ella desdibuixen la categoria de parlant habitual: "Aquestes categories, més enllà d'arbitràries, no les hem trobat en cap estudi sociolingüístic o acadèmic similar", ha dit.

Ha lamentat que les dades són del 2023 i "ja podrien estar obsoletes", ha apostat perquè l'EULP s'elabori com a màxim cada dos o tres anys i no cada cinc, i ha subratllat la caiguda en l'ús habitual del català i la forta bilingüització dels catalanoparlants.

Plataforma per la Llengua ha presentat la campanya 'Decantem la balança pel català' per mobilitzar la ciutadania i activar-la per fer front a la "situació d'emergència" lingüística de la llengua.