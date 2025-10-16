Plataforma per la Llengua defensa exigir el B2 de català a l'Ajuntament de Vic (Barcelona)

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
Plataforma per la Llengua ha defensat l'exigència del B2 de català als operaris municipals de Vic (Barcelona) i considera "inacceptable" la sentència que condemna l'Ajuntament de Vic per exigir-lo en una oferta laboral.
En un comunicat d'aquest dijous, l'entitat apunta que la sentència emesa pel jutjat contenciós administratiu número 15 de Barcelona suposa "un nou atac" a la llengua catalana i, textualment, un exemple de com la justícia treballa per defensar els interessos dels castellanoparlants per sobre de qualsevol altra consideració.
La plataforma ha insistit que és l'administració qui s'ha d'organitzar per garantir que "els drets lingüístics de la ciutadania quedin garantits, i no a l'inrevés, com pretén la sentència".
L'organització considera que el requisit lingüístic de català per als treballadors municipals és "una exigència necessària" per garantir els drets dels ciutadans.
Plataforma per la Llengua ha assenyalat que el jutge diu que el requisit del B2 "genera una barrera d'accés amb efecte excloent per a qui no acrediti aquest nivell", la qual cosa l'entitat entén que és, precisament, l'objectiu d'un requisit lingüístic, garantint els drets lingüístics dels ciutadans.