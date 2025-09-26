Plataforma per la Llengua celebra que Espanya vulgui reforçar "per primera vegada" els drets lingüístics

BARCELONA 26 set. (EUROPA PRESS) -
Plataforma per la Llengua ha celebrat que Espanya s'hagi compromès "per primera vegada" a reforçar els drets lingüístics en el marc de l'Examen Periòdic Universal (EPU) del Consell de Drets Humans de l'ONU.
En un comunicat de l'entitat, la responsable tècnica internacional de Plataforma per la Llengua, que ha participat en la sessió d'aquest divendres a Ginebra (Suïssa), ha instat a aplicar "de manera immediata" aquests compromisos; i dilluns el president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, intervindrà en una sessió general.
L'entitat considera que, tot i que les recomanacions no són legalment vinculants, tenen força política i diplomàtica i que l'"acceptació és un pas important en el reconeixement i la defensa dels drets lingüístics dels catalanoparlants".