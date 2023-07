Plataforma per la Llengua afirma que el Govern central "mai" no ha demanat oficialitzar el català a la UE

BARCELONA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

Plataforma per la Llengua ha afirmat que, després d'una iniciativa coordinada amb l'eurodiputat irlandès Chris MacManus, ha aconseguit que "el Consell de la Unió Europea desmenteixi que el govern espanyol hagi sol·licitat mai que el català es converteixi en llengua oficial de la Unió Europea".

En resposta a una pregunta formal de l'eurodiputat irlandès, el Consell afirma que "perquè una llengua es converteixi en oficial a la UE tan sols és necessari que ho decideixin per unanimitat els estats membre que la conformen", informa Plataforma per la Llengua en un comunicat aquest dissabte.

Per l'entitat, aquestes dues afirmacions --que no s'hagi demanat fins ara l'oficialitat del català i que no és necessària una reforma dels Tractats per aconseguir-la-- "contradiuen frontalment el que ha afirmat diverses vegades el govern espanyol sobre aquesta qüestió".

Segons el comunicat, a finals del 2021, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, va declarar que el govern de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero ja havia sol·licitat l'oficialitat el 2004, i se'ls havia denegat.

Aprofitant que el Govern central ostenta des d'aquest dissabte la Presidència del Consell de la UE, Plataforma per la Llengua ha reclamat "aprofitar l'oportunitat" per incloure el català com a llengua oficial de la UE, i ha recordat que al febrer més de 70 entitats i 50.000 particulars van donar suport a un manifest per fer-ho.